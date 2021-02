Zürcher Floristenclub

Wir treffen uns einmal im Monat, um über unser Geschäft zu sprechen.



Willkommen auf unserer Website!



Wir sind eine Gruppe unabhängiger Floristen mit Sitz in der Region Zürich in der Schweiz. Unser Ziel ist es, unser Wissen zu teilen, uns regelmäßig zu treffen und unsere Dienstleistungen zu verbessern.



Der Floristenhandel ist noch zu wenig bekannt und anerkannt. Durch eine stärkere Kommunikation mit der Schweizer Bevölkerung möchten wir ihnen helfen, unsere Arbeit besser zu verstehen und sie zu ermutigen, lokale Unternehmen zu unterstützen.



Ein weiteres mittelfristiges Projekt besteht darin, nur Fairtrade-Blumen zu verwenden, die vor Ort hergestellt werden. Die Schweizer reagieren immer empfindlicher auf die Herkunft der Blumen. Das Internetgeschäft mit Blumen ist ein immer weniger respektabler Handel, der die Umwelt nicht sehr respektiert. Die hauptsächlich in Westafrika ansässigen Produktionsländer beschäftigen unterbezahlte Menschen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Es ist unsere Pflicht, unsere Produktionskette zu beherrschen und zu diesem Thema besser zu kommunizieren, damit jeder Strauß besser nachvollziehbar ist.



Die Gruppe der Zürcher Floristen steht allen Floristen offen, die im Kanton Zürich und Umgebung tätig sind.